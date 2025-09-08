Milenio: мексиканский наркокартель учился управлять дронами на Украине

По данным издания, боевики "Нового поколения Халиско" ездили на Украину, где переняли методы ведения боя, характерные для современных военных конфликтов

МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Члены мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) прошли подготовку на территории Украины, где обучались использованию БПЛА в боевых условиях. Об этом сообщает мексиканское издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско.

По данным издания, боевики CJNG ездили на Украину, где переняли методы ведения боя, характерные для современных военных конфликтов, включая тактику применения дронов для нанесения точечных ударов. Отмечается, что обучение проходило в зоне вооруженного конфликта, что обеспечило картелю доступ к реальному боевому опыту.

Манера передвижения мексиканских боевиков в парах, применение укрытий, действия с оружием и стратегия отступления указывают на освоение реальной тактики боевых действий, характерной для зон вооруженных конфликтов высокой интенсивности.

Новый этап борьбы с картелями

Milenio констатирует, что широкое распространение БПЛА среди наркокартелей в Мексике означает существенные изменения в характере борьбы с преступностью в стране. Еще недавно насилие со стороны наркокартелей в Мексике ассоциировалось с броневиками, автоматами и засадами на дорогах. Теперь опыт CJNG показывает, что будущее криминала лежит в использовании вооруженных дронов, ранее доступных только армиям и повстанческим группировкам.

В настоящее время "Новое поколение Халиско" активно использует БПЛА в столкновениях с конкурирующими группировками и правительственными силами, применяя их для атак с воздуха в труднодоступных районах.

Milenio сообщает, что наркокартель активно формирует боевые ячейки, состоящие из как минимум десяти человек, которые способны одновременно управлять двумя дронами, оснащенными взрывчаткой. Отмечается, что боевики действуют по тактике, характерной действиям партизанских группировок.

В структуре CJNG было создано специальное подразделение операторов дронов, некоторые боевики которого носят специальные круглые нашивки: в верхней части написано "Специальные силы Менчола", в нижней - название картеля, а по середине изображен БПЛА с надписью R3.

Дроны, используемые картелем "Новое поколение Халиско", являются гражданскими моделями. В частности, сообщается о применении БПЛА DJI Matrice 300 RTK, который, по сведениям издания, активно используется на Украине для сброса противотанковых гранат.