Соответствующая резолюция внесена на рассмотрение Европарламента, отметил евродепутат Петр Волгин

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента от группы "Европа суверенных наций" считают, что ЕС не должен оказывать финансовой помощи Молдавии. Об этом ТАСС сообщил евродепутат Петр Волгин, отметив, что соответствующая резолюция внесена на рассмотрение Европарламента, документ должен быть представлен на голосование 10 сентября.

"В данной резолюции наша парламентская группа осуждает понятия "русские гибридные угрозы и злонамеренное вмешательство" как инструмент манипуляции, направленный на создание впечатление о необходимости срочной интеграции Молдавии в ЕС. Мы полагаем, что это отклоняет внимание от необходимости проведения в стране реформ для борьбы с коррупцией, укрепления принципов правового государства и восстановления ее экономической структуры", - сказал Волгин.

Депутат Европарламента считает, что ЕС должен прекратить финансовую поддержку Молдавии, так как "налогоплательщики ЕС не должны поддерживать слабое правительство иностранного государства".

Дебаты в Европарламенте по Молдавии пройдут во вторник.