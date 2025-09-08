Назвавший противников правящей партии быдлом министр труда Молдавии извинился

Слова госчиновника вызвали шквал критики

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты Молдавии Алексей Бузу извинился за то, что назвал быдлом граждан, которые не поддержат на выборах контролирующую парламент и правительство Партию действия и солидарности (ПДС).

"Я ошибся. Я использовал неподходящее, обидное слово. Независимо от контекста, в котором оно было использовано, это слово задело многих граждан, и за это я приношу вам свои извинения", - сказал министр в видеообращении в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Инцидент произошел на встрече министра с избирателями в селе Пеления Дрокиевского района, на которой он призывал к поддержке ПДС.

"28 сентября станет испытанием, зеркалом, в котором отразится наше лицо, и тогда мы увидим, кто мы - народ или быдло", - обратился Бузу к людям. Видеозапись выступления министра опубликовала 7 сентября в соцсетях советник мэра Кишинева Наталья Иксарь. Эти слова министра вызвали шквал критики, как и сам факт участия госчиновника в агитационной кампании.

Согласно опросам общественного мнения, прозападная ПДС может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС выступает Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. В парламент также проходит прозападный блок "Альтернатива", который составили "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс". Шансы есть также у "Нашей партии".