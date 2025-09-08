По данным издания, речь идет о руководителе Федерального агентства жилищного финансирования Билле Пулте

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент угрожал ударить в лицо руководителя Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулте во время ужина, на котором присутствовали члены американской администрации. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, ужин состоялся на минувшей неделе, в элитном закрытом клубе, который в том числе принадлежит президенту США Дональду Трампу. В мероприятии приняли участие порядка 30 человек, включая глав министерств, представителей администрации и советников Трампа. В какой-то момент на мероприятии произошла ссора между Бессентом и Пулте, хотя источники расходятся во мнении, кто именно ее начал. Как утверждают собеседники издания, причиной стало то, что глава американского Минфина узнал от нескольких людей, что Пулте говорит гадости о нем Трампу. Во время конфликта Бессент сквернословил и, в частности, сказал Пулте, что "врежет [ему] по чертовой морде".

Пулте, по словам источников, "был ошарашен" произошедшим. В конфликт был вынужден вмешаться совладелец клуба, где проходил ужин, Омад Малик. Бессент заявил Малику, что в здании может остаться либо он, либо Пулте, и затем сказал, что готов выйти на улицу и разобраться с коллегой по администрации, пригрозив "надрать [тому] задницу". Стремясь урегулировать конфликт, Малик разнял чиновников и отвел Бессента в другую часть клуба, чтобы тот успокоился. Во время ужина, Бессент и Пулте сидели на разных концах стола, больше никаких конфликтов не было.

Как пишет Politico, Бессент и Пулте в администрации вступили в своего рода борьбу за влияние и занимают разные позиции по экономическим вопросам. По словам источников, Бессент считает, что Пулте вмешивается в его сферу компетенции, а Пулте возмущается, что утрачивает влияние.