Пилоты ВВС Финляндии начали обучение на истребителях F-35 в США

Первый этап подготовки включает теорию и практику на авиатренажере

СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. /ТАСС/. Первое летно-техническое подразделение ВВС Финляндии начало обучение личного состава на истребителях F-35 в американском штате Флорида.

"Сегодня начинается первоначальная подготовка первого летно-технического подразделения ВВС Финляндии на F-35 в США", - говорится в заявлении на странице пресс-службы финских ВВС в Х.

Первый этап обучения включает теорию и подготовку на авиатренажере. Он будет проходить во Флориде. Затем подготовка переместится в штат Арканзас.

В 2022 году Финляндия подписала соглашение о закупке многофункциональных истребителей F-35A Lightning II с американской компанией Lockheed Martin. Всего будет закуплено 64 самолета.