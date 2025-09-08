Соединенные Штаты осуждают терроризм и поддерживают Израиль, отмечается в заявлении Госдепа

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Вашингтон следит за ситуацией в Иерусалиме, где вооруженному нападению подвергся пассажирский автобус. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, размещенном в X.

Из него следует, что вашингтонская администрация "пристально следит за ситуацией в Иерусалиме после жестокой террористической атаки". "США осуждают терроризм и поддерживают дружественный нам Израиль", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

8 сентября утром в Иерусалиме вооруженному нападению подвергся пассажирский автобус. Инцидент произошел на шоссейной развязке на северной окраине города. По данным полиции, стрелявших было двое, их нейтрализовали на месте происшествия. Согласно последней информации, в результате инцидента шесть человек погибли, более десятка получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, несколько человек находятся в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями.