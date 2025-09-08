Президент США привел в Truth Social данные, согласно которым за прошедшие выходные в городе "были убиты 6 человек, еще 12 пострадали в результате стрельбы"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что жителям штата Иллинойс следует потребовать помощи федерального правительства в борьбе с преступностью.

Трамп привел в Truth Social данные, согласно которым за прошедшие выходные в крупнейшем городе этого штата Чикаго "были убиты 6 человек, еще 12 пострадали в результате стрельбы", а за последние несколько недель жертвами нападений в городе стали около 50 человек. "Губернатор [штата Иллинойс Джей Роберт] Прицкер сказал, что ему не нужна помощь федерального правительства. Почему"? - отметил Трамп, выразив мнение, что с властями штата и города "что-то не так".

"Мы можем сработать быстро и остановить это безумие. Власти города и штата не справляются с этой задачей. Жителям Иллинойса следует собраться и потребовать защиты. Дальше - только хуже. Действуйте сейчас, пока не поздно", - заявил Трамп.

Трамп ранее заявил, что бойцы Национальной гвардии США будут переброшены в Чикаго, но не уточнил, когда именно они будут введены в город. 6 сентября американский лидер опубликовал в Truth Social сгенерированную при помощи искусственного интеллекта фотографию себя на фоне пожаров и летящих в небе вертолетов. Изображение сопровождается подписью: "Люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему [Пентагон теперь] называется Военным министерством (Department of War)".

Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру".