Канцлер Германии отметил, что "создаются новые ревизионистские альянсы", а кризисы и конфликты "накладываются друг на друга"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы и проведение прагматичной внешней политики, ориентирующейся в большей степени на германские и европейские интересы. Об этом он заявил на конференции послов ФРГ, которая проходит в МИД страны.

"То, что мы назвали либеральным миропорядком, со многих сторон сейчас подвергается давлению, в том числе изнутри политического Запада", - сказал Мерц. "Уже возник новый системный конфликт между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и практически ищут открытой системной конкуренции с нашей демократией", - считает он. По его мнению, "создаются новые ревизионистские альянсы", а кризисы и конфликты "накладываются друг на друга".

"Так что перед нами стоят принципиальные, практически исторические задачи - создать новую архитектуру безопасности, которая, если все будет хорошо, надежно просуществовала бы несколько десятилетий", - заявил Мерц.

Канцлер утверждал, что "отношения с США изменяются", а такие институты, как Всемирная торговая организация (ВТО), не работают. "Мы должны признать, что, например, ВТО в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль", - сказал он. В данном контексте канцлер выступил также за реформирование Совета Безопасности ООН.