ČTK: Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата

Работник посольства Белоруссии должен в течение 72 часов покинуть территорию республики

ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Сотрудник белорусского посольства, который, согласно агентству, работал под дипломатическим прикрытием для спецслужб Белоруссии, должен в течение 72 часов покинуть территорию республики.

В сообщении также говорится, что Службе безопасности и информации Чехии совместно со спецслужбами других европейских стран, удалось ликвидировать белорусскую разведывательную сеть. Она создавалась в Европе, как утверждается, КГБ Белоруссии.

Служба безопасности и информации Чехии в Х в свою очередь проинформировала: "Мы ликвидировали белорусскую разведывательную сеть в Европе! Служба безопасности и информации совместно со спецслужбами Румынии и Венгрии успешно пресекли и разбили создаваемую в Европе белорусскую разведывательную сеть. В связи с этой международной операцией МИД Чехии принял решение выдворить офицера белорусских спецслужб, который в республике действовал под дипломатическим прикрытием".

Министр иностранный дел Чехии Ян Липавский в комментарии для ČTK заявил: "Данный инцидент продемонстрировал, что мы не можем оставить Шенгенскую [зону открытой] для злоупотреблений [в целях] враждебной деятельности. Агенты под дипломатическим прикрытием не могут располагать свободой для деятельности во всей Европе. Я буду и далее продвигать на европейском уровне необходимые ограничения, в первую очередь - в отношении российских дипломатов". Чехия, как напомнило агентство, предлагает ограничить передвижение дипломатов из РФ территорией государств, в которых они аккредитованы.