Украина на заседании в формате "Рамштайн" хочет получить системы ПВО

Это цель номер один, указал Владимир Зеленский

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что Украина на будущем заседании в формате "Рамштайн" намерена попросить новые системы ПВО у своих западных партнеров.

По его словам, Киев на встрече представит министр обороны Денис Шмыгаль. "Усиление ПВО - цель номер один для этого "Рамштайна" и в целом наших контактов в Европе и США", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Также Зеленский обсудил со Шмыгалем потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2026 год. "Впереди много работы с нашими партнерами", - добавил он.

Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на заявление НАТО, очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в Лондоне. В заседании 56 стран примет участие генсек НАТО Марк Рютте.