Внук де Голля рассказал, что хочет переехать вместе со своей женой в Россию

Пьер де Голль также отметил, что его сын в будущем будет учиться в РГСУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что хотел бы вместе с женой Наджетой Бенсуики переехать в Россию.

"Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы", - сообщил он, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ).

Кроме того, общественный деятель добавил, что его сын в будущем будет учиться в РГСУ. "Мы покажем миру, что мы - друзья, и что мы (Россия и Франция - прим. ТАСС) понимаем друг друга", - продолжил де Голль.

Он также обратил внимание на то, что Россию и Францию связывают отношения в различных сферах, включая культурную. "Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед", - заключил он.