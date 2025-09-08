Консульские службы уже оказывают помощь задержанным, отметила Клаудия Шейнбаум

МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала несправедливым задержание 23 мексиканцев в ходе рейда на строительной площадке завода Hyundai Motor Group в США.

"Нам сообщили, что в результате последнего рейда были задержаны 23 мексиканца в штате Джорджия на [строящемся] предприятии автомобильной промышленности, - рассказала Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции. - Сразу же после рейда консульство [Мексики] получило указание запросить информацию в Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Именно эта служба сейчас в основном проводит эти несправедливые рейды".

По словам президента Мексики, консульские службы уже оказывают помощь задержанным. "Все наши соотечественники имеют право на консульскую поддержку, и мы ее обеспечим", - добавила Шейнбаум.

Ранее американские власти задержали 457 человек на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия. Более 300 из них являются гражданами Республики Корея. Они подозреваются в нарушении миграционного законодательства. Власти Республики Корея договорились с США о возвращении на родину задержанных южнокорейских рабочих.

Агентство Рёнхап отмечало, что большинство южнокорейских граждан приехали в США по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок. Американские власти утверждают, что задержанные работали на территории США без соответствующего разрешения.