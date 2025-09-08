Президент США подчеркнул, что не имеет к письму никакого отношения

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Конгрессмены-демократы опубликовали послание с рисунком, адресованное уличенному в растлении несовершеннолетних и иных преступлениях финансисту Джеффри Эпштейну, которое якобы было подписано более 20 лет назад нынешним президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к этому письму.

"Мы получили письмо Трампа Джеффри Эпштейну по случаю его дня рождения, которого, по словам Трампа, не существовало. Трамп пишет о том, что у них двоих есть "чудесный секрет". Что он скрывает? Обнародуйте документы [по делу Эпштейна]", - прокомментировали законодатели-демократы, входящие в комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности, публикацию ими письма в X. Комитет ранее получил от Минюста США материалы, касающиеся разбирательства по делу Эпштейна.

Трамп неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к упомянутому посланию с рисунком обнаженной женщины. В июле президент США подал судебный иск о клевете в связи с публикацией в газете The Wall Street Journal (WSJ) статьи, в которой утверждалось, что он подписал это письмо. Ответчиками по делу являются медиамагнат Руперт Мердок и основанный им медиахолдинг News Corporation, которому принадлежит WSJ.

В упомянутой публикации утверждалось, что письмо с поздравлениями входило в альбом, подготовленный к 50-летию Эпштейна. В послании, опубликованном демократами, якобы от лица Трампа говорится, что у него и Эпштейна "есть нечто общее". В письме также говорится: "Приятель - это замечательно. С днем рождения, и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом".

Трамп подчеркивал, что употребленные в письме выражения несвойственны ему. Он также заверял, что не имеет привычки рисовать что-либо.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп. Сторонники Трампа ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность в этом деле.

Как сообщила 23 июля The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.