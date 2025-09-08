При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показывал, что не хочет брать обязательства по обороне Украины, отметил политический обозреватель газеты Гидеон Рахман

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Европейские лидеры должны иметь запасной план на случай, если президент США Дональд Трамп не даст перетянуть себя на их сторону в вопросе военной помощи Украине. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

Он назвал ошибкой то, что лидеры Европы настолько вовлечены в дипломатические хитросплетения, что они не видят более важной проблемы. "Президент США последовательно посылал сигналы - как словами, так и делами, - что он не хочет брать на себя обязательства по обороне Украины", - замечает Рахман. По его мнению, уговорить Трампа увеличить военное и экономическое давление на Россию было бы невероятным достижением. "Бесспорно, это нужно попробовать. Но Европе нужен запасной план, когда наушничество Трампу не сработает", - говорится в колонке.

По информации обозревателя, так называемая коалиция желающих обсуждает возможность использования американского "воздушного щита", который сможет обеспечить безопасность Украины. Как говорится в статье, понимая, что Россия вряд ли согласится на прекращение огня, страны, входящие в эту коалицию поддержки Украины, хотят добиться де-факто остановки боевых действий подобным способом.

"Воздушный щит будет включать большое увеличение средств противовоздушной обороны, которые смогут закрыть небо для российских беспилотников, но, впрочем, не для баллистических ракет", - пишет обозреватель. "Европейцы вносили бы свой вклад, частично за счет военно-морской поддержки, которая могла бы помочь защитить воздушное пространство Украины. Ведется дискуссия о направлении авианосцев, возможно, европейских", - говорится в статье под названием "Украина и коалиция нежелающих".