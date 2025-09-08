Очевидцы рассказали о нескольких мощных взрывах, сообщил телеканал

БЕЙРУТ, 9 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали в ночь на 8 сентября военные объекты на сирийской территории, расположенные к северу от портового города Латакия (320 км от Дамаска).

Как сообщил телеканал Al Ikhbariya, один из ударов был нанесен по зданию казармы сирийских войск в поселке Скубейн. Очевидцы рассказали о нескольких мощных взрывах, которые раздались в этом районе и были слышны в Латакии.

Авианалет был совершен также на тренировочный лагерь и склады с боеприпасами в окрестностях Пальмиры в Сирийской пустыне. С места атаки в небо поднимаются столбы черного дыма.

Ранее, по сведениям телеканал Al Ikhbariya, израильские самолеты нанесли удары по району расположения училища сирийских сил противовоздушной обороны, которое находится в окрестностях города Хомс (165 км от Дамаска). Сильные взрывы раздались также в Шиншаре к югу от Хомса и в населенном пункте Эль-Аврас, где размещены склады с боеприпасами сирийских ВС. О последствиях авианалетов сведений не приводится.