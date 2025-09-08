Ожидается, что основным событием 80-й сессии станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Очередная, 80-я по счету, сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН стартует 9 сентября.

Во вторник состоится последнее заседание 79-й сессии ГА ООН под председательством Филемона Янга, который передаст свои полномочия председателю 80-й сессии Генассамблеи Анналене Бербок, ранее возглавлявшей МИД ФРГ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что избрание Бербок на пост главы Генассамблеи негативно скажется на повестке сессии в целом, отметив, что ее политика на посту главы германского внешнеполитического ведомства носила деструктивный характер.

Основным событием новой сессии, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидается выступление 195 делегаций. Россию на дебатах представит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в условиях острого финансового кризиса, охватившего организацию. ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов нескольких стран, среди которых США, крупнейший донор, задолжавший около $3 млрд, включая $1,5 млрд по регулярному бюджету, и значительные суммы по миротворческим операциям. Кроме того, Китай, второй по величине донор, также задерживает свои платежи до конца года, что усиливает финансовую нестабильность. Эти задержки вынуждают ООН сокращать расходы, замораживать найм сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.

В ответ на кризис Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал программу реформ UN80, направленную на модернизацию и сокращение расходов на 20%, что может привести к потере около 6 900 рабочих мест к 2026 году. Хотя США активно призывают к оптимизации работы ООН, их собственные сокращения финансирования, включая отмену выделения $1 млрд ранее утвержденных средств в июле 2025 года, существенно осложняют ситуацию. Источники во всемирной организации отмечают, что эти меры, инициированные администрацией президента Дональда Трампа, ставят под угрозу ключевые программы, такие как миротворческие миссии и гуманитарную помощь в кризисных регионах, что вызывает обеспокоенность среди некоторых государств-членов.

В рамках реформы UN80 обсуждается возможный перенос штаб-квартир ряда агентств ООН, таких как ЮНИСЕФ, ЮНФПА и "ООН-Женщины" из Нью-Йорка в Найроби к 2026 году. Этот шаг направлен на снижение операционных расходов, поскольку Найроби обеспечивает экономию до 25% на местных сотрудниках и 13% на международном персонале.