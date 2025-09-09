Президент республики указал, что Соединенные Штаты разместили 8 военных кораблей, 1 200 ракет и атомную подводную лодку, "нацеленную на мирный народ, который должен дрожать"

КАРАКАС, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал развертывание военно-морских сил США в Карибском море агрессией против боливарианской республики.

Международные информационные агентства "настаивают на том, что между Венесуэлой и США существуют напряженные отношения, но правильным выражением является агрессия, а не напряженность", - заявил венесуэльский лидер в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Television.

Президент указал, что США разместили у берегов Венесуэлы 8 военных кораблей, 1 200 ракет, атомную подводную лодку, "нацеленную на мирный народ, который должен дрожать". "Действительно, этот народ дрожит, но от негодования, гнева, национализма и патриотизма", - подытожил Мадуро. Он подчеркнул, что "народ и Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) защитят территориальную целостность, мир и будущее Венесуэлы".

Венесуэльский лидер высоко оценил заявление Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), в котором выражена серьезная озабоченность в связи с развертыванием военных кораблей США в южной части Карибского бассейна, что нарушает объявленную в 2014 году Зону мира в этом регионе.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". В Карибское море также переброшены атомная подводная лодка USS Newport News, ракетный крейсер USS Lake Erie, десантные корабли и 4,5 тыс. военнослужащих.

2 сентября президент США Дональд Трамп, который обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков, сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля.