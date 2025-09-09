Снимок опубликовали конгрессмены США

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Американские законодатели опубликовали фотографию, на которой уличенный в растлении несовершеннолетних и иных преступлениях американский финансист Джеффри Эпштейн держит банковский чек, на котором якобы указано имя президента США Дональда Трампа.

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности опубликовал в понедельник материалы, касающиеся дела Эпштейна, который совершил самоубийство в тюрьме в 2019 году. Обнародованы были, в частности, предоставленные душеприказчиками Эпштейна бумаги из альбома, который был подготовлен к 50-летию финансиста. В него вошел фотоснимок, на котором Эпштейн, двое других мужчин и женщина, лицо которой заретушировано, запечатлены с огромным банковским чеком в руках на $22,5 тыс. Чек подписан именем "DJTRUMP". Полное имя действующего американского лидера - Дональд Джон Трамп.

Снимок подписан от руки, предположительно, предпринимателем Джоэлем Пашкоу: "Джеффри демонстрирует ранние таланты с деньгами и женщинами! Продает "полностью обесцененное" (далее часть текста заретуширована - прим. ТАСС) Дональду Трампу за $22 500". Что именно якобы было продано Трампу, не уточняется. Не приводится также каких-либо подтверждений подлинности чека. Ряд американских изданий, включая газеты The Wall Street Journal и The Washington Post, утверждают, что заретушировано было женское имя.

Опубликовано также адресованное Эпштейну послание с рисунком обнаженной женщины, которое якобы было подписано Трампом. В нем будто бы от лица Трампа говорится, что у него и Эпштейна "есть нечто общее". Президент США неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к этому письму.

Кроме того, в альбом вошло послание Эпштейну, якобы подписанное 42-м президентом США Биллом Клинтоном. В нем отмечается "детское любопытство Эпштейна" и его "стремление изменить мир к лучшему".

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили Клинтон и Трамп. Сторонники Трампа ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность в этом деле.

Как сообщила 23 июля The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.