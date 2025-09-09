Совместная работа поможет обеспечить безопасность жителей обеих стран и будет способствовать диалогу Токио и Москвы, отметил глава города

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр японского город Нэмуро Масатоси Исигаки считает необходимым возобновление сотрудничества между Россией и Японией в области сейсмологии и наблюдения за цунами. Это позволит обеспечить безопасность жителей обеих стран и поможет диалогу Токио и Москвы, отметил в комментарии корреспонденту ТАСС глава города, расположенного в самой северной и ближней к РФ префектуре Хоккайдо.

"Раньше в рамках безвизовых обменов эксперты в области сейсмологии, вулканологии и исследований цунами проводили взаимные визиты, геологические наблюдения, инспектировали наблюдательные пункты и проводили обмены между экспертами", - отметил он.

"Я считаю, что благодаря совместным исследованиям, например, путем установки дополнительного оборудования для наблюдения за цунами вдоль островов Тисима (так в Японии называют часть Курильских островов, протянувшуюся от Урупа до Шумшу, не включая в это понятие южную часть Курил, считая их своими "северными территориями" - прим. ТАСС), непрерывного обмена результатами наблюдений с оборудованием на Японском архипелаге, мы можем взаимно оперативно отслеживать возникновение и приближение цунами и вместе обеспечить безопасность жителей друг друга, при этом способствуя масштабному реагированию на стихийные бедствия", - добавил Исигаки.

Совместные исследования возможны и в настоящее время, считает мэр

По его мнению, такие совместные исследования возможны и сейчас, в условиях обострения в отношениях между двумя странами, наряду с обменами в области культуры и искусства. "Я считаю, что совместные усилия по предупреждению стихийных бедствий и реагированию на них, так же как и в сфере обменов в области искусства и культуры, возможны в нынешних отношениях между Японией и Россией. И я верю, что такие усилия будут способствовать [развитию] будущего обеих стран", - отметил мэр Нэмуро.

По этому вопросу администрация города, по словам Исигаки, взаимодействует с правительством Японии, убеждая его в важности таких исследований. "Город Нэмуро использует [все] возможности, чтобы донести до правительственных чиновников важность совместных исследований с точки зрения комплексного реагирования на стихийные бедствия, в том числе на "северных территориях" (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС), и мы намерены продолжать это делать", - отметил он.

Мэр Нэмуро обратил внимание на важность возобновления сотрудничества РФ и Японии вскоре после землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля у берегов Камчатки. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года и привело к возникновению цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин. К береговой линии восточных, северо-восточных и северных регионов Японии пришло цунами высотой от 20 см до 1,3 метра. В общей сложности указания к эвакуации получили порядка 2 млн жителей тихоокеанского побережья страны.

Ситуация в отношениях

Программа безвизовых обменов началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух государств. С тех пор в Японии побывали около 10 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили порядка 20 тыс. японцев. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курил для их бывших жителей с целью посещения могил предков.

Как отмечала ранее газета "Хоккайдо", японские и российские сейсмологи проводили совместные исследования на островах южной части Курил до 2020 года, когда осуществление программы безвизовых обменов было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу по вопросу мирного договора из-за введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, Москва вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Позднее Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. В МИД РФ тогда подчеркнули, что эта мера не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года.