Город использует все возможности, чтобы донести важность исследований до правительства, заявил мэр Нэмуро Масатоси Исигаки

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация японского города Нэмуро, расположенного в самой северной и ближней к РФ японской префектуре Хоккайдо, взаимодействует с правительством Японии, убеждая его в важности совместных с Россией исследований в области сейсмологии и наблюдения за цунами. Об этом заявил корреспонденту ТАСС мэр Нэмуро Масатоси Исигаки.

"Город Нэмуро использует [все] возможности, чтобы донести до правительственных чиновников важность совместных исследований с точки зрения комплексного реагирования на стихийные бедствия, в том числе на "северных территориях" (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС), и мы намерены продолжать это делать", - отметил он.