FT: Украина столкнется с нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок США

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Украина пытается избежать острой нехватки средств ПВО на фоне замедления их поставок из США и наращивания Россией воздушных ударов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, ситуация "обострилась после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок, последовавших за директивой Пентагона".

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. 3 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

"Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы", - заявил газете источник, осведомленный о поставках США средств ПВО на Украину. Подобное "замедление снабжения особенно тревожно, поскольку другие ракеты, закупаемые напрямую у производителей в рамках отдельной программы "Инициатива по обеспечению безопасности Украины", производятся партиями, что приводит к перерывам между поставками, говорится в публикации.

Страны Евросоюза недавно договорились, как напоминает FT, о предоставлении систем ПВО и боеприпасов из своих запасов и закупке других у США для поставок на Украину, но такие поставки начались лишь частично.

Как сообщалось ранее, Украина намерена попросить новые системы ПВО у своих западных партнеров на заседании в формате "Рамштайн". По информации телеканала Sky News, очередное такое заседание с участием представителей 56 стран пройдет 9 сентября в Лондоне. Во встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте.