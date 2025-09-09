Глава МИД республики не уточнил, из какой "западной страны" Будапешт будет импортировать газ

БУДАПЕШТ, 9 сентября. /ТАСС/. Венгрия в скором времени подпишет "самый долгосрочный" контракт на закупку газа "с западного направления". Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления", - написал он на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Глава венгерского дипведомства также отметил, что его страна "всегда прилагает серьезные усилия к диверсификации" в вопросе покупки природных ресурсов. При этом Сийярто не уточнил, из какой "западной страны" Будапешт будет импортировать газ.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа в соответствии с долгосрочными контрактами с "Газпромом" по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому маршруту в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа. По венгерским данным, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд куб. м, а в 2024 году достиг рекордной отметки в 7,6 млрд куб. м.