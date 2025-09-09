Литва попросит союзников увеличить контингент в случае отправки войск на Украину

Страна должна компенсировать сокращение военных, чтобы не допустить проблемы в оборонной политике, указал советник президента балтийской республики Дейвидас Матулёнис

ВИЛЬНЮС, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Литвы намерены обратиться к союзникам с просьбой об увеличении военного присутствия в стране в случае принятия решения об отправке литовских военнослужащих на Украину. Об этом заявил советник президента балтийской республики Дейвидас Матулёнис.

"В таком случае мы должны компенсировать [уменьшение контингента в стране]. И я уверен, что, если мы выделим определенные силы [для отправки на Украину], будет принято решение о возможной дислокации контингентов других стран в Литве, чтобы не возникли проблемы в нашей оборонной политике", - приводит его слова национальное радио LRT.

Матулёнис отметил, что вопрос о размещении дополнительных сил в Литве обсуждался бы "как внутри НАТО, так и с некоторыми другими союзниками".

В августе советник президента Литвы Дайнюс Жикявичюс заявил, что Вильнюс готов участвовать в мерах по обеспечению безопасности на Украине, если они будут введены в том же масштабе, в каком балтийская республика была представлена в операции НАТО в Афганистане. Позднее министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что литовский воинский контингент, который может быть направлен на Украину в составе международных сил по обеспечению безопасности, в боевых действиях участвовать не будет.