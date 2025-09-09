Среди жертв есть 140 детей, отметили в министерстве

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Число палестинцев, умерших от голода в секторе Газа в последнее время, достигло 399. Такие данные опубликованы в Telegram-канале министерства здравоохранения анклава.

В числе жертв 140 детей. Как отметили в ведомстве, только за последние 24 часа в Газе от недоедания умерли шесть человек.

22 августа эксперты Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) впервые официально охарактеризовали ситуацию в провинции Газа на севере палестинского анклава как голод. В тот же день в канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль "не морит голодом", а "предотвращает голод" в Газе. В канцелярии указали, что палестинское движение ХАМАС "систематически ворует гуманитарную помощь и превращает ее в оружие войны", тогда как еврейское государство справилось с проблемой, доставляя гуманитарные грузы по воздуху, морем и иными безопасными маршрутами.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко 26 августа назвала ситуацию с голодом в секторе полностью рукотворной и заверила, что ее можно было предотвратить.