Брюссель стремится "финансово заковать в цепи" членов объединения, заявил премьер Венгрии

БУДАПЕШТ, 9 сентября. /ТАСС/. Руководство Евросоюза намерено воспользоваться конфликтом на Украине для продвижения идеи о коллективной задолженности членов объединения, чтобы ограничить их суверенитет. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Брюссельская элита продвигает идею коллективной задолженности, чтобы лишить государства их суверенитета и подтолкнуть нас к созданию Соединенных Штатов Европы. Они хотят использовать войну на Украине как предлог, чтобы финансово заковать нас всех в цепи. Мы должны смотреть дальше поля боя - в будущее самого [Европейского] Союза: свободные нации или подчинение невыбранным бюрократам", - написал он в X. Венгерский премьер также отметил, что такая стратегия представляет собой "последнюю отчаянную попытку" сохранить ЕС в существующем формате.

Ранее Виктор Орбан заявил, что бюрократический центр Евросоюза перестал играть роль координатора блока и превратился во "Франкенштейна, преследующего свои собственные интересы". Он подчеркнул, что в отличие от изначальной модели, когда полномочия оставались у стран - членов ЕС, теперь Брюссель стремится аккумулировать все больше компетенций. По мнению политика, руководство объединения посягает на суверенитет участников, но не справляется с разрешением кризисов.

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает за его урегулирование мирным путем и призывает своих союзников к возобновлению диалога с Россией. Венгрия также отказывается поддержать поспешное присоединение Украины к ЕС, предупреждая, что это нанесет серьезный ущерб европейской экономике и может привести к прямому военному столкновению с РФ.