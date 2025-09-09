Левон Тер-Петросян отметил, что "честными и надежными друзьями Армении являются Россия, Иран, Грузия, Франция, Греция"

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Присутствие России в Закавказье - насущная необходимость и реальность, подтвержденная историей. Об этом заявил бывший президент Армении Левон Тер-Петросян (1991-1998 годы) на встрече в своей резиденции с послом РФ в республике Сергеем Копыркиным.

Как сообщил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян, беседа длилась более часа. Мусинян добавил, что стороны, в частности, затронули нынешнее состояние армяно-российских отношений и необходимость установления долгосрочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

"Первый президент счел необходимым подчеркнуть следующее: присутствие России в Закавказье - насущная необходимость и реальность, подтвержденная историей. Честными и надежными друзьями Армении являются Россия, Иран, Грузия, Франция, Греция, а в ближайшей перспективе - Китай и Индия", - приводит слова Тер-Петросяна его пресс-секретарь.