Гитанас Науседа не одобрил кандидатуры министров энергетики и окружающей среды

ВИЛЬНЮС, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил список кандидатур на министерские посты в правительстве страны, за исключением двух предложенных министров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Руководствуясь конституцией [Литвы], президент подписал декрет, которым утвердил предложенный премьер-министром Ингой Ругинене состав правительства", - говорится в заявлении.

В утвержденном списке насчитывается только 12 глав ведомств из 14 существующих в стране. Нет фамилий министров энергетики и окружающей среды. На посты премьер предлагала назначить Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подерскиса.

Список кандидатов на министерские портфели премьер подает на утверждение президенту. Для главы государства процесс их одобрения является единственной возможностью повлиять на формирование структуры исполнительной власти. После назначения уволить члена правительства президент не может. Даже если он заявляет о том, что какой-то министр утратил его доверие, тот подавать в отставку не обязан, уволить его может только премьер-министр.