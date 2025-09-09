Лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли, уточняет телеканал

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пятеро членов руководства палестинского движения ХАМАС находились в здании в столице Катара, которое подверглось удару. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

Его источники сообщили, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки. Источники Al Hadath также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.

В момент удара в здании находился еще один член руководства движения, Гази Хамад, отметил телеканал, однако данных о его судьбе пока нет.

ХАМАС данные публикации пока официально не комментировал.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС, но не уточнила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Власти Катара возложили ответственность на Израиль, осудив эту атаку и указав на то, что она создала угрозу гражданскому населению. Израильская сторона официально факт нанесения ударов по катарской столице пока не подтверждает.