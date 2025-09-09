Официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что гражданская оборона и соответствующие органы приступили к принятию необходимых мер для сдерживания последствий

ДОХА, 9 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Катара начали расследование обстоятельств, связанных с израильской атакой на политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе. Об этом сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Министерство подтверждает, что силы безопасности, гражданская оборона и соответствующие органы немедленно приступили к расследованию инцидента и принятию необходимых мер для сдерживания его последствий, а также обеспечения безопасности жителей и прилегающих районов", - написал дипломат в X.