Мэтью Уитэкер отметил, что сейчас существует основа для сделки

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер допустил, что защита канонической Украинской православной церкви может стать частью будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такое заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу Fox Business.

Говоря о необходимости согласия обеих сторон, Уитэкер перечислил возможные элементы договоренностей. "Каким бы ни было это соглашение, будь то, знаете ли, защита русских церквей на Украине, русскоязычных граждан Украины. Я думаю, что сейчас существует основа [для сделки]. Было проведено достаточно дискуссий", - сказал он.