По словам Мэтью Уитэкера, необходимо выполнить ряд условий и получить одобрение всех 32 стран-членов альянса

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что до вступления Украины в НАТО еще далеко, так как необходимо выполнить ряд условий и получить согласие всех 32 стран-членов. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox Business.

"Во-первых, все 32 страны должны будут согласиться на вступление Украины или любой другой страны в НАТО, и это требует определенной основы и определенных шагов на этом пути", - сказал Уитэкер.

"И, откровенно говоря, несколько лет назад было решено, что Украина находится на пути к вступлению в НАТО. Но на этом пути должны быть определенные препятствия и ориентиры, и мы просто еще не достигли этой точки", - добавил он.

В 2024 году на саммите в Вашингтоне альянс постановил, что Украина находится "на необратимом пути" в НАТО. Эту формулировку почти полгода повторяли в своих выступлениях предыдущий генсек НАТО Йенс Столтенберг и его преемник Марк Рютте.

После возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года и получения разъяснений о новом курсе США Рютте объявил, что НАТО никогда не давала конкретных обещаний о приеме Украины. В марте он подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.