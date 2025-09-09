Погранпереходы откроют, когда республика будет уверена, что ситуация [на белорусской стороне] не создает угрозу, указал Марчин Кервиньский

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Польша рассматривает закрытие границы с Белоруссией как временную меру. Об этом сообщил глава польского МВД Марчин Кервиньский.

"Закрытие [границы] будет носить временный характер", - заявил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. "Как вы знаете, горячая фаза учений "Запад-2025", согласно заявлениям организаторов, продлится с 12 по 16 сентября, однако мы будем следить за развитием событий. Погранпереходы будут открыты лишь тогда, когда мы будем уверены на 100%, что ситуация [на белорусской стороне] не создает угрозу Польше и ее гражданам", - добавил он.