Польша высылает из страны белорусского дипломата

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение выслать из страны одного белорусского дипломата на фоне задержания спецслужбами некоего "белорусского агента". Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

"Из Польши также будет выслан белорусский дипломат, поддерживающий агрессивные действия белорусских спецслужб по отношению к нашему государству", - написал Туск в X. В той же публикации польский премьер сообщил о задержании 8 сентября сотрудниками Агентства внутренней безопасности (польская спецслужба) "белорусского агента".

Новый виток напряженности между Варшавой и Минском наступил после того, как 4 сентября белорусские СМИ сообщили о задержании сотрудниками Комитета государственной безопасности в городе Лепель Витебской области гражданина Польши Гжегожа Гавела. В ходе обыска у него был обнаружен документ по учениям "Запад-2025" с грифом секретности, в результате поляк получил обвинение в шпионаже. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не оставит без ответа действия Минска.