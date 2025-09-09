В Раде заявили о возвращении Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского"

Информация о том, что бизнесмен покинул Украину, появилась 19 июня

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совладелец фирмы "Квартал 95" и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич, которого называют "кошельком Зеленского", вернулся на Украину спустя почти три месяца после бегства в Европу. Об этом сообщили сразу несколько депутатов Верховной рады.

Информация о том, что Миндич покинул Украину, появилась 19 июня. Тогда депутат Рады Александр Дубинский сообщал, что бизнесмен сбежал за границу через Закарпатскую область. Теперь же о возвращении бизнесмена сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Вернулся Тимур Миндич", - написал он.

Позже парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также подтвердил это. "Тимур Миндич вернулся на Украину из "командировки" в Европе", - заявил он в своем Telegram-канале.

В свою очередь экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что Миндич мог вернуться на Украину для продажи Одесского припортового завода, который оказался втянут в коррупционную схему.

Фигура Миндича широко не освещалась в украинском информационном поле до истории со скандальным законопроектом о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как писала газета Financial Times (FT), Зеленский принял решение лишить полномочий НАБУ из-за того, что бюро собиралось предъявить обвинения в коррупции нескольким близким к нему людям, в том числе Миндичу и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову.

Ранее депутат Гончаренко утверждал, что НАБУ долгое время прослушивало квартиру Миндича и собрало доказательства многих коррупционных схем, которые обсуждало окружение Зеленского в квартире бизнесмена. В частности, на записях зафиксированы идеи о постройке элитных дворцов под Киевом, трате украденных из украинского бюджета денег на покупку Dolce & Gabbana, а также пошаговый план захвата компании "Укрнефтебурение".