В Непале на фоне массовых акций протеста премьер-министр Шарма Оли подал в отставку. Уходя, премьер попросил командующего вооруженными силами генерала Ашока Раджа Сигдела принять меры для установления контроля над ситуацией в стране.

В понедельник в Катманду тысячи "зумеров" (молодых людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) выступили против решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров. Молодежь резко высказывалась и в отношении коррупции в стране, в частности показного хвастовства детей чиновников в постах в интернете. Силы правопорядка применили водометы и слезоточивый газ, а кое-где и табельное оружие для разгона манифестантов. Погибли 22 человека, более 500 получили ранения. Протесты прошли в ряде других крупных городов страны.

Смяв охрану, участники акций протеста ворвались в здание парламента, разгромили и подожгли несколько резиденций известных политиков. Возле парламента сотни протестующих скандируют антиправительственные лозунги.

Там же в соцсетях замелькали сообщения о попытке членов правительства эвакуироваться на военных вертолетах в международный аэропорт Катманду — Трибхуван, который приостановил свою работу для гражданских рейсов. В воздушной гавани размещены по меньшей мере 300 военнослужащих. Четыре дня прошло с момента введения правительством Непала ограничений на деятельность 26 соцсетей, включая Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат американской корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Поводом для возмущения стало не только ограничение доступа к соцсетям, но и растущая критика в адрес властей. За несколько недель до введения запрета в интернете набрал популярность челлендж Nepo baby ("Непо-дети"), в рамках которого пользователи обличали роскошный образ жизни детей политиков и обвиняли власть в коррупции.

Популярный термин Nepo baby появился в 2022 году и происходит от слова "непотизм" (кумовство), которое обозначает раздачу привилегий родственникам или друзьям власть имущих.

"Непо дети" демонстрируют свой образ жизни в Instagram и TikTok, но никогда не объясняют, откуда у них деньги", — написал один из пользователей соцсетей.

"Дети элитных политиков точно знают, откуда у их родителей деньги и роскошь — от налогоплательщиков, таких как мы с вами. Пока мы страдаем, они живут в роскоши. Начните вести учет их аккаунтов в социальных сетях и архивировать их контент, чтобы привлечь их к ответственности и не дать им уничтожить доказательства", — призывает другой участник виртуального сообщества.

Во вторник запрет на соцсети был отменен. Однако акции протеста продолжились, несмотря на введенный ранее в столице страны Катманду бессрочный комендантский час. "Протестующие подожгли дом президента Рама Чандры Паудела... Резиденции бывших премьер-министров Непала Пушпы Камала Дахала (Прачанда) и Шера Бахадура Деубы, а также министра энергетики Дипака Кхадки тоже пострадали", — сообщает индийский телеканал NDTV.

Критики блокировок утверждают, что правительство Непала использует эту меру для расширения контроля над популярными мессенджерами, а не просто для их регулирования.

Некоторые социальные сети, включая X, YouTube и Facebook, вообще не стали официально регистрироваться на территории Непала, как того требовали власти страны. Противники закрытия сетей называют это попыткой введения цензуры и борьбой с критиками правительства. При этом еще пять платформ, которые прошли регистрацию, в том числе TikTok и Viber, продолжали работать без перебоев.

В Непале в 2023 году уже запрещали TikTok по обвинению в "нарушении социальной гармонии и распространении непристойных материалов". Запрет отменили в 2024 году после того, как руководство сети согласилось соблюдать местное законодательство.

В Непале сейчас находятся несколько сотен российских туристов. Они не могут покинуть страну, так как международный аэропорт закрыт. По словам туристов, они также не могут выйти из дома и купить продукты, поскольку супермаркеты не работают. Кроме того, в городе есть проблемы со связью.

Среди различных версий происходящего, большинство из которых придерживаются подчеркнуто-эйфорической трактовки непальских событий как спонтанной "революции оскорбленных зумеров", немало и более трезвых оценок якобы стихийных массовых выступлений. Авторы некоторых из них отмечают, что антиправительственные протесты в Катманду вспыхнули почти сразу после потрясших Запад на прошлой неделе кадров теплой встречи лидеров России, Индии и Китая в рамках празднования 80-летия окончания Второй мировой войны и содержательного саммита ШОС. Напомним, что Непал находится как раз между Индией и КНР.

Обозреватель АЦ ТАСС Олег Осипов