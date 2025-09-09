США назначили награду в размере до $11 млн за хакера с Украины и его сообщников

Американские власти заявляют, что Владимир Тимощук и его подельники использовали как минимум с декабря 2018 года по октябрь 2021 года вирусы-вымогатели Nefilim, LockerGoga и MegaCortex против сотен компьютерных сетей компаний в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Американская администрация назначила денежное вознаграждение в размере до $11 млн за информацию, позволяющую арестовать хакера с Украины Владимира Тимощука и его сообщников. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, за данные о местонахождении Тимощука, позволяющие задержать его "в любой стране", установлено вознаграждение в размере до $10 млн. Еще одно денежное вознаграждение (в размере до $1 млн) назначено за сведения, позволяющие осуществить арест его подельников. Имена этих лиц не приводятся.

Американские власти заявляют, что Тимощук и его сообщники использовали как минимум с декабря 2018 года по октябрь 2021 года вирусы-вымогатели Nefilim, LockerGoga и MegaCortex против сотен компьютерных сетей компаний в США.

Нынешнее объявление сделано Госдепартаментом США в координации действий с американскими компетентными органами, а также Европолом и властями Германии, Норвегии и Франции.