МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Решение Польши закрыть границу с Белоруссией навредит странам как на Востоке, так на Западе. В белорусском МИД назвали решение польских властей безосновательным.

"В Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван временный поверенный в делах Республики Польша Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест в связи с решением польской стороны приостановить движение через государственную границу на период проведения учений "Запад-2025", - заявили ТАСС в дипведомстве.

Незаконные меры, принимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского союза с Белоруссией, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов, обратили внимание в МИД. "Действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе. Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, "приватизация" границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока. Данный шаг выглядят безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества", - отметили в министерстве.

Позиция Белоруссии по решению Польши закрыть границу с республикой доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стена Нёрлова, заявили в МИД.

Как отметили в министерстве, подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях.

"Эта позиция была также доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стена Нёрлова. Европейский дипломат заверил, что действиям Польше будет дана соответствующая оценка на предмет соразмерности принятых мер и реальной степени угрозы", - говорится в сообщении дипведомства.

Высылка белорусского дипломата

Минск решительно осуждает безосновательное решение польских властей выслать белорусского дипломата, добавили в белорусском МИД.

"Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает безосновательное решение польских властей о высылке белорусских дипломатов. Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом. Данные меры не останутся без ответа. Решение белорусской стороны будет обнародовано в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.