India Today: протесты начались на границе Непала с Индией

Демонстранты подожгли полицейские посты

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Протесты начались на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Об этом сообщил телеканал India Today.

По его информации, протестующие подожгли полицейские посты.

В столице и в других городах Непала второй день продолжаются беспорядки в ходе антиправительственных протестов. Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания ряда государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры. Сообщается о нападениях на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера страны Джаны Натха Кханала.