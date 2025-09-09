Новым премьером Франции стал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню

После консультаций с лидерами политических партий Лекорню представит на одобрение главы государства свой список будущих министров

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назначен новым премьером республики после отставки правительства Франсуа Байру. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Президент республики [Эмманюэль Макрон] назначил Себастьена Лекорню премьер-министром. Он поручил ему провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета страны и достижения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении администрации президента.

После консультаций с лидерами политических партий Лекорню представит на одобрение главы государства свой список будущих министров. В Елисейском дворце подчеркивают, что действия премьер-министра должны быть направлены на "защиту независимости и могущества" Франции, "служение французскому народу и обеспечение политической и институциональной стабильности для единства страны". "Президент республики убежден, что на этой основе возможно достижение согласия между политическими силами при уважении убеждений каждого", - отмечается в сообщении.

Лекорню является членом партии "Ренессанс", основанной Макроном в период президентской кампании 2017 года. Он перешел туда из правоцентристской партии "Республиканцы". Занимал различные должности в правительстве страны с 2017 года. В 2020 году был назначен министром заморских территорий. С мая 2022 года занимал должность министра Вооруженных сил Франции.