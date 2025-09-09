Белый дом: данных о сроках звонка Трампа Путину пока нет

Президент США ранее сообщил о намерении позвонить в ближайшие дни российскому коллеге для обсуждения прежде всего ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Информация о дате нового телефонного звонка главы администрации США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину пока отсутствует. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мне нечего сказать о каких бы то ни было телефонных разговорах между президентом и иностранными лидерами", - заявила она, отвечая на вопрос о том, известно ли уже, когда состоится новая беседа Трампа и Путина.

Американский лидер сообщил на прошлой неделе о намерении позвонить в ближайшие дни своему российскому коллеге для обсуждения прежде всего ситуации вокруг Украины.