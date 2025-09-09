Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи и глава международного агентства Рафаэль Гросси подписали новое соглашение о возобновлении сотрудничества

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /ТАСС/. Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовали новый регламент сотрудничества после приостановки взаимодействия и прекращения всех инспекций ядерных объектов Тегерана. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Способ взаимодействия [с агентством] в новых реалиях, обусловленных незаконными атаками США и сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) на мирные ядерные объекты нашей страны, был согласован", - сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава МИД Ирана Аббас Арагчи подписали соглашение о возобновлении сотрудничества между Тегераном и агентством. Кадры подписания документа транслировал иранский телеканал SNN.