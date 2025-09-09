Соглашение также гарантирует неотъемлемые права Ирана, подчеркнул глава МИД исламской республики

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /ТАСС/. Новое соглашение о возобновлении сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) отвечает требованиям Тегерана к безопасности иранских ядерных объектов и удовлетворяет условиям агентства. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на пресс-конференции после подписания документа.

"То, о чем мы договорились, гарантирует при этом наши неотъемлемые права и сохраняет сотрудничество с агентством в согласованных рамках. Соглашение определяет практический механизм сотрудничества, учитывающий как исключительные условия безопасности Ирана, так и технические требования агентства", - сказал он. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.

Как отметил Арагчи, Иран оставляет за собой право прекратить контакты с МАГАТЭ в случае повторения каких-либо враждебных действий в отношении исламской республики, включая инициированное "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция) восстановление антииранских санкций СБ ООН.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана со стороны МАГАТЭ вызвало критику в исламской республике. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах страны. Однако позднее стороны начали проводить консультации по определению новых условий сотрудничества в рамках законодательства, принятого парламентом Ирана.