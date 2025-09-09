В состав делегации РФ вошел также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин

ТУНИС, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Согласно опубликованной видеозаписи, встреча состоялась в Народном дворце в Дамаске. Как уточняет сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya, стороны обсудили "пути укрепления сотрудничества и развития двусторонних отношений в различных сферах".

Делегация во главе с Новаком прибыла в Сирию во вторник. В ее состав вошел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, который также является сопредседателем российско-сирийской межправительственной комиссии, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители других ведомств на уровне заместителей министров. В Народном дворце в Дамаске состоялась расширенная встреча с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шейбани, затем начались двусторонние переговоры в закрытом формате.