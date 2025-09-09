Несколько экспертов уже выразили мнение, что "это совершенно не является подлинной подписью американского президента", отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает идею проведения экспертной оценки приписываемой ему подписи на чеке, выписанному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, который был уличен в растлении несовершеннолетних и иных преступлениях.

"Конечно, мы бы это поддержали", - сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос о том, готова ли американская администрация согласиться на экспертизу упомянутой подписи. Как при этом напомнила Ливитт, несколько экспертов уже выразили мнение, что "это совершенно не является подлинной подписью президента" Трампа. "И мы всегда отстаивали эту позицию", - подчеркнула официальный представитель американского лидера.

Она также заверила, что адвокаты Трампа в случае необходимости "будут отстаивать эту позицию в суде". "Президент уверен, что возьмет верх в этом деле", - добавила Ливитт.

Публикация документов

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности опубликовал в понедельник материалы, касающиеся дела Эпштейна, который совершил самоубийство в тюрьме в 2019 году. Обнародованы были, в частности, предоставленные душеприказчиками Эпштейна бумаги из альбома, который был подготовлен к 50-летию финансиста. В него вошел фотоснимок, на котором Эпштейн, двое других мужчин и женщина, лицо которой заретушировано, запечатлены с огромным банковским чеком в руках на $22,5 тыс. Чек подписан именем "DJTRUMP". Полное имя действующего американского лидера - Дональд Джон Трамп.

Снимок подписан от руки, предположительно, предпринимателем Джоэлом Пашкоу: "Джеффри демонстрирует ранние таланты с деньгами и женщинами! Продает "полностью обесцененное" (далее часть текста заретуширована - прим. ТАСС) Дональду Трампу за $22 500". Что именно якобы было продано Трампу, не уточняется. Не приводится также каких-либо подтверждений подлинности чека. Ряд американских изданий, включая газеты The Wall Street Journal и The Washington Post, утверждают, что заретушировано было женское имя.

Опубликовано также адресованное Эпштейну послание с рисунком обнаженной женщины, которое якобы было подписано Трампом. В нем будто бы от лица Трампа говорится, что у него и Эпштейна "есть нечто общее". Президент США неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к этому письму.

Кроме того, в альбом вошло послание Эпштейну, якобы подписанное 42-м президентом США Биллом Клинтоном. В нем отмечается "детское любопытство Эпштейна" и его "стремление изменить мир к лучшему".

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили Клинтон и Трамп. Сторонники Трампа ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность в этом деле.

Как сообщила 23 июля The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.