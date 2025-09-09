Это также касается восстановления отмененных резолюций Совета Безопасности ООН, указал глава дипведомства исламской республики Аббас Арагчи

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /ТАСС/. Иран прекратит любое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае возобновления каких-либо враждебных действий против Тегерана. С таким предупреждением выступил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на пресс-конференции после подписания нового соглашения о взаимодействии с этой организацией.

"В случае возобновления каких-либо враждебных действий против Ирана, включая восстановление отмененных резолюций Совета Безопасности ООН, Иран будет считать свое сотрудничество с агентством прекращенным", - сказал он. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.