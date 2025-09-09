Глава Минобороны королевства Маргарита Роблес объявила о мерах "по укреплению украинской обороноспособности, а также в сфере подготовки и гуманитарной помощи"

МАДРИД, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже прошли подготовку в Испании. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес "объявила о ряде мер по укреплению украинской обороноспособности, а также в сфере подготовки и гуманитарной помощи". "Испанские усилия по подготовке ВСУ в рамках миссии Евросоюза по военной поддержке уже превышают 8 тыс. [человек] обученного состава", - добавили в министерстве.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.