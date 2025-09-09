Целью атаки стали "несколько важных объектов" вокруг города, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа

ДУБАЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму.

Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с несколькими боеголовками, целью которой стали несколько важных объектов вокруг оккупированного Иерусалима", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.