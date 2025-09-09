Родственникам насильно мобилизованных приходят сообщения с предложениями заплатить за своих близких, заявила Анна Скороход

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата), расположенного в жилом массиве Киева ДВРЗ, отпускают насильно мобилизованных домой за взятку в размере $30 тыс. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Давайте не будем далеко ходить, ДВРЗ в Киеве. Всем известная точка, как говорится, когда ты туда попадаешь, ты оттуда вряд ли выйдешь. Я вот сейчас написала заявление в ГБР (Государственное бюро расследований - прим. ТАСС) на днях относительного того, что человек попал на ДВРЗ, его упаковали, его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смска с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за $30 тыс. <…> Это один человек $30 тыс., а вы представьте количество людей ежедневно", - сказала она в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

В середине мая 2025 года другой депутат Рады - Дмитрий Микиша - заявлял, что ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах до 2,1 млрд евро в год.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.