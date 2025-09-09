Мерц после удара Израиля назвал недопустимым нарушение суверенитета Катара

Канцлер ФРГ высоко оценил посреднические усилия Катара по достижению прекращения огня в Газе и освобождению заложников, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого заявил, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара в результате удара Израиля по высшему руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе неприемлемо. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Канцлер ФРГ, как отметил Корнелиус, высоко оценил посреднические усилия Катара в достижении прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. "Он [Мерц] заявил, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара в результате сегодняшнего нападения Израиля неприемлемо. Война не должна распространяться на весь регион", - констатировал представитель кабмина ФРГ. Правительство Германии, как подчеркнул Корнелиус, находится в тесном контакте с Израилем по этому вопросу.