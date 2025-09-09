В ООН начала работу 80-я сессия Генеральной Ассамблеи

Новая глава ГА, экс-глава МИД Германии Анналена Бербок, открыла сессию пленарным заседанием

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Юбилейная, 80-я по счету сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу, передает корреспондент ТАСС.

Председатель сессии, экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок открыла ее пленарным заседанием, на котором выступила с речью, пообещав беспристрастно исполнять свои обязанности. "Открывая 80-ю сессию, я привержена служению всем 193 странам - членам этой организации в равной степени. Я буду беспристрастной, посредником, который будет руководствоваться лишь Уставом ООН, - сказала она. - Я буду консультироваться и прислушиваться ко всем, в том числе к тем, кого слишком часто упускают из виду".

В качестве одного из ключевых событий 80-й сессии Бербок выделила грядущие выборы генерального секретаря ООН. Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года. "Выборы генерального секретаря будут одним из ключевых процессов 80-й сессии, наш выбор подаст мощный сигнал о том, кто мы и насколько искренне служим народам мира", - добавила она.

Уже в этом месяце в рамках недели высокого уровня в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября на полях ГА ООН пройдут общеполитические дебаты, за это время ожидается выступление 195 делегаций. Россию на дебатах представит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября.

Финансовые трудности ООН

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в условиях острого финансового кризиса, охватившего организацию. ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов нескольких стран, среди которых США, крупнейший донор, задолжавший около $3 млрд, включая $1,5 млрд по регулярному бюджету, и значительные суммы по миротворческим операциям. Кроме того, Китай, второй по величине донор, также задерживает свои платежи до конца года, что усиливает финансовую нестабильность. Эти задержки вынуждают ООН сокращать расходы, замораживать найм сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.

В ответ на кризис Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал программу реформ UN80, направленную на модернизацию и сокращение расходов на 20%, что может привести к потере около 6 900 рабочих мест к 2026 году. Хотя США активно призывают к оптимизации работы ООН, их собственные сокращения финансирования, включая отмену выделения $1 млрд ранее утвержденных средств в июле 2025 года, существенно осложняют ситуацию. Источники во всемирной организации отмечают, что эти меры, инициированные администрацией президента Дональда Трампа, ставят под угрозу ключевые программы, такие как миротворческие миссии и гуманитарную помощь в кризисных регионах, что вызывает обеспокоенность среди некоторых государств-членов.

В рамках реформы UN80 обсуждается возможный перенос штаб-квартир ряда агентств ООН, таких как ЮНИСЕФ, ЮНФПА и "ООН-Женщины" из Нью-Йорка в Найроби к 2026 году. Этот шаг направлен на снижение операционных расходов, поскольку Найроби обеспечивает экономию до 25% на местных сотрудниках и 13% на международном персонале.